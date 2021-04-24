Воронеж, , 19:52 — REGNUM На фестивале «Чернозём» в Воронеже в заключительный день, 15 августа, покажут панк-оперу по мотивам альбома группы «Сектор Газа» «Кащей Бессмертный». Как сообщили ИА REGNUM организаторы фестиваля, в постановке примут участие дочь Юрия Хоя — Ирина Клинских, музыканты «Сектора Газа», участники групп «Сектор Газовой Атаки» и «Черный Вторник».

Чернозём-2019 Марина Каширская ©

«Кащей Бессмертный» — один из самых известных альбомов группы «Сектор Газа», в котором песни по мотивам русских народных сказок положены на музыку культовых западных групп. На сцене фестиваля «Чернозём», который в 2021 году впервые пройдёт на родине «Сектора Газа» — в Воронеже, — покажут сценическую версию панк-оперы, дополненную мистическим визуальным рядом.

В постановке примут участие вокалистка Татьяна Фатеева и клавишник Алексей Ушаков — участники записей «Сектора Газа» 90-х годов, Ирина Клинских — дочь Юрия Хоя, Александр Кузьмичев — вокалист группы «Бродячий Цирк». После окончания постановки официальные трибьют-группы «Сектора Газа» — «Сектор Газовой Атаки» и «Чёрный Вторник» — исполнят лучшие песни Юрия Клинских.

Фестиваль пройдёт с 13 по 15 августа в Воронеже на площадке ТРК сити-парка «Град». Мероприятия будут проходить под открытым небом с 12:00 до 23:00. На территории фестиваля будет предусмотрена полноценная инфраструктура: палаточный городок, фуд-корт и ресторанные точки, парковка, туалеты и интерактивные зоны для взрослых и детей. Выступления музыкантов будут проходить на двух сценах.

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