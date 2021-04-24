Москва, , 17:47 — REGNUM Руководитель селекционного отдела московского футбольного клуба ЦСКА Андрей Мовсесьян 24 апреля опроверг информацию немецкой газеты Sport1 об интересе ЦСКА к 25-летнему центральному полузащитнику «Маккаби Тель-Авив» и сборной Израиля Дору Перецу: «Дор Перец не входит в сферу трансферных интересов ЦСКА. Сейчас в прессе много спекуляций на тему заинтересованности ЦСКА теми или иными футболистами. Таких спекуляций становится все больше и больше по мере приближения открытия трансферного окна». Слова Мовсесьяна 24 апреля приводит Sport24.

В текущем сезоне Перец принял участие в 25 матчах израильской Премьер-лиги, в которых отметился шестью забитыми мячами и двумя голевыми передачами. В составе сборной Израиля в рамках отборочного турнира на Чемпионат Мира 2022 футболист за три игры заработал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».

Transfermarkt оценивает израильского футболиста в 1,4 миллиона евро. Контракт Переца с «Маккаби Тель-Авив» истекает 30 июня 2021 года.