Тирана, , 17:50 — REGNUM Полиция Турции 23 апреля арестовала 62 работника центра обмена криптовалют Thodex. Сотрудники центра обвиняются в мошенничестве по отношению к своим инвесторам.

Турецкое информационное агентство Anadolu сообщает, что в эту пятницу прокуратура также выпустила ордеры на арест еще 16 человек, связанных с этим центром.

Пользователи системы жалуются на то, что не могут получить доступ к своим доходам. Считается, что обманутыми оказались 391 тысяча инвесторов, общая сумма сбережений которых составляет 1,9 миллиарда евро.

Владелец Thodex Фарук Фатих Озер на своей странице в социальной сети Twitter назвал все обвинения ложными. Якобы компания вынуждена была приостановить операции из-за кибератаки, а все сбережения пользователей остались целы.

Сам Озер находится в Албании, где якобы встречается с иностранными инвесторами. Турция требует от Албании выдачи Озера. Ранее Албания и Косово выдали Турции ряд обвиняемых Турцией в терроризме членов организации Фетхуллаха Гюлена.

На прошлой неделе Центробанк Турции предупредил о предстоящем запрете на использование всех видов криптовалют для купли-продажи товаров, аргументируя это рисками от использования данных видов валют.

Якобы криптовалюты за счет своей анонимной структуры могут быть использованы в преступных целях.

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