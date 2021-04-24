Берлин, , 17:32 — REGNUM Власти Украины направили властям Германии список вооружений, которые Киев хотел бы получить «для защиты черноморского побережья», пишет 24 апреля газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что в список вошли подержанные корветы, системы противоракетной обороны и средства по разминированию.

Однако, по информации источников издания, против предоставления вооружений Украине выступает глава МИД ФРГ Хайко Маас. Вместе с тем министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию по данному вопросу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник в интервью изданию Welt am Sonntag заявил, что Германия обязана сыграть ключевую роль для принятия в Североатлантический альянс (НАТО) Украины.

Читайте также: «Чтобы потом Россия бахнула?» — Германия «должна» помочь Украине с НАТО