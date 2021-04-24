Мадрид, , 16:52 — REGNUM 22-летний греческий теннисит Стефанос Циципас, обыграв в полуфинале итальянца Янника Синнера, вышел в финал турнира Ассоциации Теннисистов-Профессионалов (ATP), который проходит в Барселоне. Об этом 24 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Циципас одержал победу над Синнером в первых двух сетах со счетом 6:3, 6:3. Игра длилась 83 минуты.

В финале турнира в Барселоне Стефанос Циципас встретится с победителем пары Рафаэль Надаль — Пабло Карреньо-Буста.

Одержав победу над итальянцем, Циципас продлил победную серию до девяти матчей и семнадцати сетов подряд. Это самая длинная серия в карьере теннисиста.