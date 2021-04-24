Калуга, , 16:56 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 56 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 24 апреля. Днём ранее, 23 апреля, в регионе было зарегистрировано 56 случаев.

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 33 тыс. 736 человек, 1572 человек находится на лечении, 31 857 человек выздоровели.

По данным областного минздрава за сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умер житель Кировского района 1948 года рождения. Всего с начала пандемии в регионе скончались 307 человек, у которых было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.

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