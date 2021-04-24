Вашингтон, , 15:41 — REGNUM Роль Зевса в основанном на серии комиксов Marvel фильме «Тор: Любовь и гром» исполнит австралийский киноактёр Рассел Кроу. Об этом Кроу сообщил в интервью подкасту Joy Breakfast.

Ранее создатели фильма раскрыли исполнителей всех остальных ролей, однако фанаты предполагали, что в фильме также снимется Рассел Кроу. В новом интервью Кроу подтвердил эти слухи, отметив, что исполнит роль Зевса.

Актёр подчеркнул, что у него будет не так много экранного времени, но он постарается использовать его по максимуму. В главных ролях фильма «Тор: Любовь и гром» снялись актёры Крис Хемсворт, Тесса Томпсон, Натали Портман и Кристиан Бейл.

Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции студия Disney несколько раз переносила дату выхода фильма. В настоящее время премьера запланирована на май 2022 год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле Крис Хемсворт рассказал, что ему пришлось изменить свой подход к тренировкам для участия в съёмках кинокомикса «Тор: Любовь и гром».