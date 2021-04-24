Москва, 24 апреля, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Китайская корпорация Lenovo возобновляет официальные поставки смартфонов в Россию. Об этом сообщил глава мобильного подразделения Lenovo в России Александр Романюк агентству ТАСС.

Maurizio Pesce Смартфон Lenovo

Lenovo прекратила поставки смартфонов в Россию в 2017 году. Тогда в компании объяснили это решение желанием сосредоточиться на продвижении бренда Motorola, приобретённого несколькими годами ранее.

«В данный момент на рынке происходит очень много изменений как с точки зрения производителей, так и с точки зрения розницы. Поэтому мы видим потенциал для продаж смартфонов Lenovo в России», — объяснил изменение политики компании Романюк.

Он добавил, что смартфоны Lenovo могут заинтересовать тех, кто уже использует ноутбуки, компьютеры и другие устройства компании. Также Lenovo делает ставку на корпоративный сегмент.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на долю Lenovo в общем объёме мирового рынка ноутбуков в 2020 году пришлось более четвери объёма поставок.