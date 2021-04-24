Воронеж, , 13:58 — REGNUM Статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков проверил строительство лабораторно-экспериментального корпуса и корпуса конструкции летальных аппаратов Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Николай Панков «Сдача в эксплуатацию лабораторно-экспериментального корпуса и корпуса конструкции летальных аппаратов позволит улучшить уровень профессиональной подготовки будущих специалистов инженерно-авиационной службы, обучающихся на четырёх факультетах — летательных аппаратов, авиационного вооружения, авиационного оборудования и авиационного радиоэлектронного оборудования»

Также сообщается, что новые корпуса должны быть сданы в эксплуатацию в мае 2021 года.

Кроме того, Панков ознакомился с учебно-материальной базой академии, проверил условия проживания курсантов и посетил факультеты авиационного оборудования и авиационного вооружения, где будущие офицеры рассказали замминистра об особенностях работы тренажера блока неуправляемых авиационных ракет.