Киев, , 13:05 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил поддержку президенту Молдавии Майе Санду «в стремлении… защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор». Об этом глава внешнеполитического ведомства Украины написал 24 апреля в своем микроблоге в Twitter.

Президент Молдавии Майя Санду Presedinte.md

«Для Украины важна стабильная и проевропейская Молдова. Полностью поддерживаем демократически избранного президента [Майю] Санду и молдавский народ в стремлении законными путями защитить верховенство права, не дать подорвать конституционный строй, реформы и европейский выбор», — написал Кулеба.

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Напомним, 23 апреля 53 депутата молдавского парламента поддержали отмену постановления законодательного органа от 16 августа 2019 года о назначении Домники Маноле председателем Конституционного суда (КС). Голосование инициировали депутаты от партии социалистов (глава партии — бывший президент Молдавии Игорь Додон).

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Отметим, 18 апреля в Молдавии состоялось заседание республиканского совета Партии социалистов Молдавии (ПСРМ), по итогам которого была принята декларация с требованием отставки молдавского президента Майи Санду.

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