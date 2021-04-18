Кишинёв, , 16:20 — REGNUM В Молдавии 18 апреля состоялось заседание республиканского совета партии социалистов Молдавии (ПСРМ), по итогам которого была принята декларация. Об этом на своем телеграмм-канале сообщил бывший президент Молдавии, лидер партии социалистов Игорь Додон.

Согласно принятой декларации, партия социалистов считает, что нынешний президент Молдавии Майя Санду принимала непосредственное участие в «антинациональном и антиконституционном заговоре» против государства и молдавского народа.

«Мы требуем отставки Майи Санду и проведения досрочных выборов президента Республики Молдова», — говорится в декларации.

Также представители политической силы, возглавляемой Игорем Додоном, выразили свое недоверие нынешнему составу Конституционного суда республики, члены которого во главе с председателем Конституционного суда Домникой Маноле «стали соучастниками узурпации власти в стране».

Политическая сила потребовала отставки судей Домники Маноле, Любови Шова и Николая Рошки.

«Членами КС [Конституционного суда] должны быть исключительно граждане Республики Молдова, не обладающие гражданством других государств и не дававшие присяги на верность никакому иностранному государству», — говорится в декларации.

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