Минск, , 12:43 — REGNUM Посольство Российской Федерации в Белоруссии своеобразно пошутило над министром иностранных дел Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом. Соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства России в Белоруссии в сети микроблогов Twitter 23 апреля.

Ранее глава МИД Литвы Ландсбергис написал в Twitter о том, что его страна вместе с Эстонией и Латвией поддерживают Чехию в её дипломатической атаке на Россию и также высылает двух сотрудников посольства России в Вильнюсе.

Посольство РФ в Белоруссии ретвитнуло это сообщение Ландсбергиса и пометило его хештегом #SmallDickEnergy.

В американской культуре данная фраза обозначает показную демонстрацию мужественности теми людьми, которые испытывают комплекс неполноценности из-за размеров своего полового члена.