Токио, , 12:19 — REGNUM Руководство чемпионата мира по автогонкам серии «Формула-1» продлило соглашение с организаторами Гран-при Японии до 2024 года. Об этом 24 апреля сообщает пресс-служба автогонок.

«Я искренне рад, что «Формула-1» продолжит участвовать в гонках на трассе Сузука еще три года. Япония занимает особое место в сердцах и умах фанатов «Формулы-1» во всем мире. Сузука стал хозяином многих самых легендарных моментов этого вида спорта, где определялись титулы 11 гонщиков», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора «Формулы-1» Стефано Доменикали.

Отметим, в нынешнем сезоне Гран-при Японии пройдет 8−10 октября и станет 17-м этапом чемпионата автогонок серии «Формула-1».