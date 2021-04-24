Вашингтон, , 11:51 — REGNUM Малый вертолёт Ingenuity поднялся на высоту около 5 метров во время второго испытательного полёта на Марсе. Об этом сообщает пресс-служба американского аэрокосмического агентства NASA.

Вертолёт Ingenuity прибыл на Марс вместе с ровером Perseverance в феврале 2021 года. 19 апреля Ingenuity совершил первый испытательный полёт на Марсе, став первым летательным аппаратом, используемым на другой планете.

Испытания Ingenuity продолжились 22 апреля. Во время второго полёта вертолёт поднялся на высоту около 5 метров и оставался в воздухе 51,9 секунды. В ходе полёта Ingenuity преодолел около 4 метров.

Следующее испытание назначено на 25 апреля. Планируется, что малый вертолёт преодолеет около 100 метров за 80 секунд.

Таким образом, Ingenuity подтвердил возможность использования винтокрылых летательных аппаратов в условиях разряженной атмосферы Марса. Эти данные помогут в подготовке следующим межпланетных миссий.

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