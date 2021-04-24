Санкт-Петербург, 24 апреля, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга определили параметры самой масштабной в новейшей истории города закупки новых автобусов, которая необходима для запуска в 2022 году реформы общественного транспорта. В ходе реформы будут ликвидированы маршрутки и усилено движение «социального» транспорта.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры заходят в автобус

Как сообщили в Смольном, за 70 рабочих дней до старта реформы, назначенного на 15 июля 2022 года, производители поставят в Петербург 2801 автобус, из которых: 1742 единицы — автобусы большого класса (не менее 80 мест); 1052 единицы — автобусы среднего класса (не менее 49 мест); семь единиц — автобусы малого класса (не менее 19 мест). При этом все автобусы должны быть выпущены не ранее января 2021 года. Конкурсы на поставку автобусов будут объявлены в мае текущего года.

Все новые автобусы должны быть приспособлены для маломобильных групп населения, современными средствами оплаты, информирования и подзарядки мобильных устройств. Весь подвижной состав будет окрашен в выбранный ранее горожанами в ходе голосования лазурный цвет. Контрактами предусмотрена закупка 895 автобусов на газовом топливе.

В конкурсах на поставку автобусов в Петербург планируют принять участие ООО «УК «Группа ГАЗ», ПАО «КАМАЗ», ООО «МАЗ-РУС», ООО «ВОЛГАБАС ГРУПП». В ближайшее время они увеличат темпы производства почти вдвое.

«Техническое задание сформировано таким образом, чтобы каждый производитель автопрома мог принять участие в конкурсных процедурах. Главное для нас — комфорт и удобство горожан, перед которыми мы отвечаем за качество транспортных услуг», — отметил глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков.

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Новая транспортная модель предусматривает обслуживание всех маршрутов городского общественного транспорта только по социальной схеме, с упразднением маршруток по коммерческому тарифу. По петербургским улицам будет курсировать транспорт большой, средней и малой вместимости, для каждой территории и каждого пассажиропотока будет индивидуальный подвижной состав.