Москва, 24 апреля, 2021, 10:56 — ИА Регнум. Российская Федерация закрывает для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Чёрного моря с вечера 24 апреля и вплоть до 31 октября 2021 года. Такие данные следуют из бюллетеня Управления навигации и океанографии Министерства обороны России.

Иван Айвазовский. Черное море. 1845

Речь идет о следующих участках акватории: участок вдоль побережья между Севастополем и Гурзуфом, район у берегов Керченского полуострова на траверзе Опукского природного заповедника, а также небольшой участок около западной оконечности Крыма.

Ограничения начинают действовать с 21:00 по московскому времени 24 апреля и продлятся до 21:00 31 октября.

В Минобороны РФ напомнили, что все вышеуказанные зоны расположены в пределах территориальных вод Российской Федерации, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив.