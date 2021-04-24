Нью-Йорк, США, , 10:58 — REGNUM Баскетбольный клуб «Бруклин Нетс» переиграл команду «Бостон Брюинз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 24 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на паркете площадки «Барклайс-центр» в Нью-Йорке и закончилась в пользу гостей со счетом 128:130.

При этом наиболее результативными игрокам встречи стал легкий форвард «Бостона» Джейсон Тейтум, оформивший в матче дабл-дабл с 38 очками и десятью подборами.

В составе «Бруклина» самым результативным оказался защитник Джо Харрис, который набрал за игру 20 очков.

Отметим, «Бруклин» проиграл прошлую встречу и в следующем матче 25 апреля встретится с клубом «Финикс Санз». «Бостон» выиграл прошлую встречу и в этот же день сыграет с клубом «Шарлотт Хорнетс».