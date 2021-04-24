Белград, 24 апреля, 2021, 09:06 — ИА Регнум. Фонд сербского народа и государства 23 апреля опубликовал новый выпуск издания об экономической политике Сербии, автором которого является министр финансов этой страны Синиша Мали, который разъясняет, как Сербия стала лидером в регионе, будучи страной, находящейся на грани финансового краха. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Иван Шилов ИА REGNUM Сербия

В обширной статье под названием «Два десятилетия экономической политики Республики Сербии — от финансового краха до стабилизации и ускоренного роста» Мали прежде всего рассматривает экономическую политику до начала мирового экономического и финансового кризиса 2008 года.

Затем период во время мирового экономического кризиса рассматривает «болезненную, но необходимую терапию», то есть фискальную консолидацию и программу экономических реформ, а также макроэкономические события в 2019—2020 году и, наконец, продолжение борьбы за повышение уровня жизни граждан.

«После полного экономического краха страны, находящейся на грани финансового коллапса, мы достигли стабильной экономики, лидерства в регионе и создали государство, которое фиксирует самые высокие темпы экономического роста в Европе», — отметил министр финансов.