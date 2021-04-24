Киев, 24 апреля, 2021, 08:37 — ИА Регнум. На Украине за сутки выявили 12 711 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил 24 апреля министр здравоохранения Максим Степанов.

Russian.news.cn В масках. Киев. Украина.

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«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1268), г. Киев (1027), Харьковской (964), Одесской (841) и Киевской (815) областях», — уточнил глава украинского минздрава на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии в стране зарегистрировали 2 017 341 случай заражения. 1 565 954 инфицированных выздоровели (13 687 за сутки), 42 092 человека скончались (392 за сутки).

В прошлые сутки в медицинские учреждения госпитализировали 3508 человек.

Источник также сообщает, что за сутки от коронавируса вакцинировали 14 339 человек. 522 385 человек на Украине были привиты с начала кампании по вакцинации (стартовала 24 февраля). Пять из них получили две дозы препарата и завершили вакцинацию.