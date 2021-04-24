Вашингтон, 24 апреля, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Ситуация с поиском пропавшей подлодки ВМС Индонезии обсуждалась в ходе телефонного разговора главы Пентагона Ллойда Остина и индонезийского министра обороны Прабово Субианто. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе минобороны США.

ИА REGNUM Пентагон

Руководитель американского военного ведомства выразил обеспокоенность в связи с пропажей экипажа подводного аппарата. Стороны также обговорили отправку в Индонезию самолета ВМС США P-8 Poseidon для поисков подлодки.

Кроме того, Ллойд предложил Субианто дополнительную помощь Пентагона, касающуюся отправки подводных средств. В ответ индонезийский министр поблагодарил США за содействие в поисках.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля глава информационного центра национальной армии Индонезии Ахмад Риад заявил, что на севере индонезийского острова Бали обнаружили разлив нефти. По предположению властей, следы топлива могут указывать на то, что подводная лодка ВМС страны Nanggala-402 могла затонуть в водах возле порта Челукан Баванга на севере Бали.

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