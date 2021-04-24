Пекин, , 08:08 — REGNUM Китай отличается от Соединённых Штатов социальной системой, имеет другую культуру, историю и другие представления о демократии, заявил 24 апреля министр иностранных дел КНР Ван И в ходе видеоконференции с представителями Совета по международным отношениям США.

По его словам, ни одна страна не будет менять свою собственную систему в угоду желаниям других, но изберёт такой путь развития, который соответствует её национальным условиям и потребностям людей. Поэтому наклеивание ярлыка о противостоянии демократии и авторитаризма как противоборствующих систем ценностей США и КНР является в корне неверным подходом в американской внешней политике.

«Демократия — это не Coca Cola, где США производят изначальный сироп, и весь мир имеет один вкус. Если на Земле будет только одна модель и одна культура, мир потеряет свою жизнеспособность и шанс на выживание», — сказал Ван И.

Он завершил выступление словами о том, что в Китае реализуют политику социалистической демократии, которая отражает волю народа, соответствует специфике Китая и поддерживается жителями страны.

Ранее министр Ван И заявил, что будущее отношений Китая и США зависит от готовности американской стороны признать право китайского народа на развитие и более благополучную жизнь.

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