Подгорица, , 08:03 — REGNUM Власти Черногории 23 апреля, после продолжающегося снижения числа пациентов с коронавирусом, приняли решение о дополнительном смягчении эпидемиологических мер и открытии границ для туристов из Восточной Европы без каких-либо условий. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno.

Граждане России, Белоруссии и Украины с завтрашнего дня смогут въехать в Черногорию без наличия отрицательного результата теста на новый коронавирус или свидетельства о вакцинации, и те же самые меры будут действовать и для стран региона.

Туристы из других государств при пересечении черногорской границы должны иметь отрицательный ПЦР-тест или доказательства того, что они были вакцинированы второй дозой вакцины от коронавируса, по крайней мере, за семь дней до въезда в Черногорию.

Правительство Черногории ожидает, что после провала прошлогоднего туристического сезона этим летом этой стране удастся получить около 600 миллионов евро дохода, что составляет 60% от прибыли во время самого успешного туристического сезона 2019 года.