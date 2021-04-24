Москва, , 05:14 — REGNUM В субботу, 24 апреля, в Москве будет облачно с прояснениями, дождь. Температура воздуха — +7…+9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 25 апреля в Москве облачно с прояснениями, небольшие осадки. Температура воздуха — 0…+2 °C.

Ветер западный, юго-западный 6−11 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +5…+10 °C днём и −2…+3 °C ночью.

В воскресенье, 25 апреля, днём в столице ожидается +7…+9 °C, облачно с прояснениями, небольшие осадки, порывистый ветер до 15 м/с. По области +4…+9 °C. Ночью в регионе ожидается −3…+2 °C, переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, в течение ближайших суток в столице России произойдёт столкновение зимы и лета.

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