Тегеран, , 08:21 — REGNUM 22 апреля командующий региональным штабом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) на юго-западе Ирана заявил, что иранские вооруженные формирования захватили партию оружия на острове Мину в иранской провинции Хузестан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 апреля.

Бригадный генерал Хадем Сейед аль-Шохада отметил, что в ходе данной операции силы Корпуса стражей Исламской революции захватили груз, поступивший в страну незаконным образом с целью продажи или совершения преступных актов.

Ранее в апреле 21 автомат Калашникова, а также 7000 боеприпасов были обнаружены и изъяты иранскими войсками на границах Хузестана. Как неоднократно заявляли иранские официальные лица, страна прилагает значительные усилия в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия, также терроризмом во всех его формах и проявлениях.