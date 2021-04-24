Тегеран, , 08:31 — REGNUM Иранский золотой призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по тяжелой атлетике в весовой категории 96 кг чемпионата Азии завоевал серебряную медаль с общим рекордом 384 кг и лишился возможности непосредственно участвовать в Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Чемпионат Азии по тяжелой атлетике стартовал 17 апреля и продлится до 25 апреля.

Соревнование в весовой категории 96 кг состоялось 23 апреля в Ташкенте (Узбекистан), где иранский представитель Сохраб Моради завоевал одну бронзовую и две серебряные медали.

Технический персонал выбрал э вес 170 кг для осуществления первого подхода Сохраба Моради. Как сообщает агентство Mehr, спортсмен не смог поднять вес 174 кг во втором подходе, из-за чего иранцу удалось заполучить серебро.

Согласно данным, Сохраб Моради и Киануш Ростами отправятся на отборочные соревнования в Колумбию менее чем через месяц.