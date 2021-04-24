Тегеран, 24 апреля, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Иранский художник Мамали Шафахи вошёл в число 30 художников-финалистов Независимого азиатского художественного конкурса 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Александр Бенуа. Мастерская художника

Независимый азиатский художественный конкурс был учрежден в 2003 году с целью расширения международной экспозиции художников в регионе, а также сбора средств на программы поддержки детей из неблагополучных семей. Ежегодно проводимая художественна премия в настоящее время признана самой авторитетной и престижной в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Более 700 работ из Ирана, Афганистана, Австралии, Азербайджана, Бангладеш, Брунея, Непала, Китая, Индии, Индонезии, Непала, Мьянмы, Японии, Тайваня, Таиланда и Вьетнама приняли участие в первом этапе данного мероприятия.

Премия приглашает современных художников среднего уровня, номинированных советом независимых профессионалов искусства, каждый из которых может представить до трех работ онлайн. Судейская коллегия, состоящая из искусствоведов мирового класса, составила шорт-лист из 30 лучших произведений искусства из целого ряда цифровых изображений. Работы, вошедшие в шорт-лист, затем выставляются в Гонконге, где их оценивают во второй раз и голосуют.