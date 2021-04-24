Манила, , 01:33 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,0 на территории Филиппин, сообщает Геологическая служба США.

По ее данным, эпицентр землетрясения располагался в 122 километрах к востоко-юго-востоку от населенного пункта Сарангани. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 48,22 километров. Информации о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля на территории Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5. Его очаг находился в 80 километрах от города Сан-Антонио на глубине 7,5 километра. Пострадавших не было.