Подгорица, , 04:26 — REGNUM Двусторонний обмен и практическое сотрудничество отвечает интересам Черногории и Китая и идёт на пользу двух народов, заявил 23 апреля посол Китая в Черногории Лю Джин на встрече с министром финансов Черногории Милойком Спайичем. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Vijesti.

Обе стороны заявили, что они ценят традиционную дружбу между Китаем и Черногорией, придают большое значение отношениям двух стран и считают, что двусторонние дружеские обмены и практическое сотрудничество взаимовыгодны и соответствуют интересам обеих стран и пойдут на пользу обеим государствам.

Они выразила надежду на то, что сотрудничество будет расширено и будет достигнуто больше результатов.

Было подчеркнуто, что обе стороны готовы продолжать вести экспертные дискуссии по конкретным вопросам, через существующие каналы связи, между соответствующими органами Китая и Черногории.