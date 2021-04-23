Москва, , 23:45 — REGNUM Сегодня, 23 апреля, нападающий сборной России Егор Коршков прокомментировал победу национальной сборной над «Беларусью» в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Риге в период с 21 мая по 6 июня.

Встреча прошла на стадионе «ВТБ-Арена» в Москве и завершилась победой россиян со счетом 6:3.

«Первый период ушел на то, чтобы вкатиться. Во втором мы забыли свои моменты, а в третьем — пропустили нелепые голы.

Отдохнули после вылета из Кубка Гагарина, потренировались ‑ и с новыми эмоциями приехали в сборную. Высокая конкуренция только подстегивает быть лучше и доказывать свое право поехать на чемпионат мира. С каждой игрой надо прибавлять, чтобы попасть туда», — приводит слова нападающего «Локомотива» портал «Р-Спорт».