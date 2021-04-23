Берлин, , 23:29 — REGNUM Власти Сирии осуществляют государственный терроризм и постоянно нарушают права человека, заявил 23 апреля глава МИД ФРГ Хайко Маас на конференции «EuropaCamp 2021» в части, посвященной событиям «арабской весны».

Кроме того, Маас заявил, что правительство Асада «травит собственное население химикалиями и газом».

«В Сирии мы имеем дело с государственным терроризмом, с постоянным нарушением прав человека. Тот, кто травит собственное население химикалиями и газом, по всем критериям международного права является преступником. И это причина, по которой мы совершенно не готовы вступать в контакт с этим режимом. Это российское предложение: вы должны вести переговоры с Асадом, вы должны наладить там дипломатический контакт, ‑ и к этому мы не готовы», — сказал министр иностранных дел Германии.

«До тех пор, пока эта война продолжается, я не вижу в западных государствах никого, кто готов обсуждать с Асадом вопросы окончания этой войны», — добавил Маас.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Сирии, возглавляемое президентом Башаром Асадом с 2011 года ведет войну против боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок исламистского толка.

Ни одно из обвинений Запада в применении правительственными войсками Сирии химического оружия не было доказано.

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