Мурманск, , 23:15 — REGNUM Мурманские власти увеличат поддержку общественных организаций, занимающихся решением проблем инвалидов, в 2,5 раза — до 10 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

По данным ведомства, в регионе проживают чуть более 30 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, или 4,2% от общей численности населения.

«По объёму и качеству мер социальной защиты инвалидов регион на хорошем счету у федерального центра. За три последних года на эти цели из областного бюджета направлено более 800 млн рублей, в том числе в текущем году — 237 млн. В области действуют 28 учреждений обслуживания и поддержки, 6,5 тысяч инвалидов ежегодно проходят реабилитацию. В прошлом году доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в службу занятости, в Заполярье достигла 50% при среднем показателе по России около 20%», — сообщили в пресс-службе.

Интересы инвалидов представляют 29 общественных организаций, каждый третий северянин с ограниченными возможностями здоровья является членом какой-либо из них.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект о бесплатном втором высшем образовании для людей с ограниченными возможностями здоровья.