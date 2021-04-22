Москва, 22 апреля 2021, 12:38 — REGNUM Законопроект о бесплатном втором высшем образовании для инвалидов внесли в Госдуму депутаты Олег Смолин (КПРФ) и Михаил Терентьев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 22 апреля.
Лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе.
Законопроектом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального образования или высшего образования для лиц, ранее получивших соответственно среднее профессиональное образование или высшее образование, и ставших инвалидами.
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