Москва, , 23:14 — REGNUM К государственной границе России в течение недели приближались 52 иностранных самолёта-разведчика. Такие данные приводит 23 апреля официальное издание Минобороны «Красная звезда».

Сообщается также, что за неделю было зафиксировано четыре иностранных беспилотника, осуществлявших воздушную разведку вдоль российских границ.

С целью недопущения нарушения государственной границы два раза в небо поднимались российские истребители из состава дежурных сил ПВО.

По данным оборонного ведомства, ни в одном из эпизодов нарушений воздушного пространства Российской Федерации допущено не было.

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