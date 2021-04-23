Париж, , 23:10 — REGNUM Сотрудники правоохранительных структур Франции задержали трёх человек после убийства сотрудницы полиции в парижской коммуне Рамбуйе, сообщает 23 апреля телеканал BFMTV.

По информации телеканала, все трое задержанных связаны с человеком, убившим ножом сотрудницу полиции.

Ранее после этого случая министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился об усилении мер безопасности полицейских участков по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля мужчина с ножом напал на сотрудницу полиции в Рамбуйе. Женщина скончалась от полученных ножевых ранений. Нападавший, гражданин Туниса, был застрелен полицейскими.

Власти Франции считают это нападение терактом.

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