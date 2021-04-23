Москва, , 23:03 — REGNUM

Заявление Совета международного российско-армянского «Лазаревского клуба» в связи с годовщиной геноцида армян. Текст заявления ИА REGNUMприводит полностью:

Весь цивилизованный мир, умеющий хранить историческую память и признавать ошибки прошлого, 24 апреля вспоминает страшное злодеяние Османской империи, совершенное в начале ХХ века против армянского населения. Геноцид армян по масштабу преступления сопоставим с Холокостом евреев времен Второй мировой войны. Пепел истребленных армян стучит в сердце каждого, кто способен ценить человеческую жизнь.

Никакие уловки и попытки переврать историю не смогут стереть факт Геноцида, признанный Россией и многими другими странами мира. Соблазн предать забвению вину Османской империи противоречит интересам современной Турции, делая ее государством, которое пытается обмануть весь мир.

Отметим главное — 106 лет назад османские власти осуществили целенаправленные действия по уничтожению армянской этнической группы на территории империи. Таким образом политика властей Османского государства в отношении армянского населения безоговорочно подпадает под определение Геноцида, закрепленное в статье № 2 Конвенции ООН 1948 года «О предотвращении преступлений геноцида и наказании за них».

Единственным способом вернуть международную репутацию Турции было бы признание совершенных Османской империей злодеяний и покаяние за них. Только так можно перелистнуть трагическую страницу истории и двигаться в будущее, открыв путь к примирению между народами Армении и Турции. Вместо этого Турция продолжает вести международную кампанию по отрицанию Геноцида армян, что сохраняет напряженность в регионе и является главным негативным фактором на пути нормализации армяно-турецких отношений. Трагические события Карабхской войны 2020 года наглядно продемонстрировали настроения, царящие в головах руководства Анкары — Турция рвется на Кавказ, открыто поддерживая любые действия и заявления своего союзника Азербайджана.

Россия — многонациональная страна, взявшая на себя миротворческую миссию, стремится к сохранению мира и баланса интересов на Кавказе. Для России важно основываться на многовековом историческом опыте. Особенно, при выстраивании отношений с государствами Закавказья — чтобы не стать заложницей чужой политической игры.

«Лазаревский клуб», объединяющий людей, неравнодушных к развитию российско-армянских отношений, склоняет головы перед памятью жертв Геноцида армянского народа в ХХ-м веке. Мы никому в наших странах не позволим об этом забыть. Это значит, что мы были и остаемся бдительными по отношению к любым новым попыткам загнать в геополитическое гетто Армению и нанести ущерб существованию армянского народа.