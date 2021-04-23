Тегеран, , 22:58 — REGNUM Пара стратегических бомбардировщиков ВВС США B-52H Stratofortress совершили полет над водами Персидского залива к юго-западу от Ирана, сообщают 23 апреля авиамониторинговые интернет-ресурсы.

Поднявшись в воздух с континентальной части США и дозаправившись на авиабазе Эль-Удейд в Катаре, бомбардировщики прошли над Израилем, Иорданией, Саудовской Аравией, Кувейтом и Персидским заливом.

Напомним, стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress способны нести ядерное оружие, в том числе крылатые ракеты воздушного базирования.

ВВС США пока никак не комментируют этот полет американских стратегических бомбардировщиков.

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