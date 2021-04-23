Рим, , 22:10 — REGNUM Премьер-министру Италии Марио Драги доверяют чуть менее половины граждан страны, таковы данные исследования Termometro Politico, опубликованные в пятницу, 23 апреля.

16,2% граждан доверяют премьеру полностью, 33,6% — в значительной степени.

Рейтинг Драги значительно снизился за два месяца его пребывания на нынешнем посту: в феврале — начале марта 2021 года соответствующий показатель составлял более 60%.

Драги, экс-глава Центробанка Италии и Центробанка ЕС, в феврале 2021 года получил мандат на формирование правительства от формального главы государства президента Серджо Маттареллы. Его кандидатуру поддержали почти все представленные в парламенте партии (кроме правых «Братьев Италии»), представители всех этих партий вошли в состав правительства. Официальное утверждение правительства Драги в парламенте прошло 18 февраля.