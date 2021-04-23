Москва, 23 апреля, 2021, 21:41 — ИА Регнум. Указ об ответных мерах на недружественные шаги со стороны США и других стран против России (в последнее время это были Чехия, Словакия, Польша, Болгария, страны Прибалтики) подписал 23 апреля президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахматы

В указе, который называется «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств», сказано, что меры принимаются Москвой для защиты интересов и безопасности страны. Указом президент России постановил:

Ограничить трудоустройство граждан тех стран, которые совершают недружественные действия в отношении России и её граждан, в диппредставительства и консульские учреждения, представительства госорганов и госучреждений. Количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми могут быть заключены договоры, будет определять российское правительство. Прекратить договоры, заключённые ранее (до дня вступления в силу этого указа) с физлицами, число которых превышает определённое правительством России.

Отмечается, что эти три пункта не распространяются на граждан недружественных иностранных государств, прибывающих или прибывших из этих стран в качестве сотрудников диппредставительств и консульских учреждений, представительств госорганов и госучреждений соответствующих недружественных иностранных государств.

Правительству РФ дан ряд поручений:

составить список недружественных иностранных государств, в отношении которых применяются меры воздействия (противодействия), установленные этим указом;

посчитать число физлиц, которые находятся на территории России и с которыми могут быть заключены договоры;

вносить при необходимости предложения об изменении мер воздействия, установленных этим указом, и срока действия таких мер;

обеспечить контроль за соблюдением трудовых прав граждан России при прекращении договоров в соответствии с пунктом 3 этого указа.

Указ вступил в силу. Он будет действовать до тех пор, пока не будут отменены установленные им меры воздействия.

Добавим, что указ подписан в соответствии с ФЗ от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и от 4 июня 2018 г. № 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».