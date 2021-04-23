Ереван, 23 апреля 2021, 20:18 — REGNUM В Ереване проходит факельное шествие в память отмечаемой 24 апреля годовщине геноцида армян в Османской империи, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.
Участники шествия сожгли государственные флаги Турции и Азербайджана.
Заявлено, что они намерены на всю ночь остаться у мемориала жертвам геноцида «Цицернакаберд».
Напомним, в 1915 году власти Османской империи организовали массовое истребление армян, уничтожив свыше 1,5 млн. человек.
Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией.
Турция отвергает все обвинения в геноциде армян.
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