Ереван, , 20:18 — REGNUM В Ереване проходит факельное шествие в память отмечаемой 24 апреля годовщине геноцида армян в Османской империи, сообщает 23 апреля корреспондент ИА REGNUM.

Участники шествия сожгли государственные флаги Турции и Азербайджана.

Заявлено, что они намерены на всю ночь остаться у мемориала жертвам геноцида «Цицернакаберд».

Напомним, в 1915 году власти Османской империи организовали массовое истребление армян, уничтожив свыше 1,5 млн. человек.

Факт геноцида армянского народа в Османской империи признан 23 государствами, в том числе Россией.

Турция отвергает все обвинения в геноциде армян.

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