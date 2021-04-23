Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Великобританию посетит американский президент Джо Байден во время своей поездки в Европу в июне 2021 года, сообщила 23 апреля журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки «Президент Соединённых Штатов отправится в Великобританию и Бельгию, это будет первая зарубежная поездка президента».

Она уточнила, что Байден будет находиться на европейской территории с 11 по 14 июня: сначала он побывает в Великобритании и примет участие в саммите G7, который пройдёт 11−13 июня на полуострове Корнуолл.

Находясь на британской земле, он встретится с премьер-министром страны Борисом Джонсоном. Затем 14 июня он будет находиться в Бельгии на саммите НАТО и на саммите США — ЕС.

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