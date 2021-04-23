Вашингтон, , 19:42 — REGNUM Бывший глава Госдепартамента США Майк Помпео отрицательно оценил результативность климатического саммита, который проходит 22 и 23 апреля по инициативе главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 23 апреля сообщает Fox News.

«На сколько вы считаете ситуацию с климатом аварийной? Этот вопрос важнее всех остальных?», — поинтересовался журналист.

«Все за то, чтобы сохранять воду и защищать природу, но у США есть проблемы намного серьезнее изменения климата. Например влияние Китая, которое уже проникло за границы США и явно распространяется в сфере инфраструктуры. Или кризис на американо-мексиканской границе. Эти вопросы в разы перевешивают проблему климата. Еще кое-что. Когда я вижу все эти саммиты и обсуждение на международном уровне… единственная страна, которая выполнит свои обещания, это США. Мы возложим выполнение наших целей на спины рабочих по всей стране, а другие страны посмеются над нами и скажут что-то вроде того, что им не хватило денег и они «догонят» нас в следующем десятилетии. Это глупые обещания и они повредят Соединенным Штатам?», — высказался Помпео.

Напомним, что во время саммита Байден заявил, что ежегодное бюджетное финансирование деятельности по борьбе с изменением климата, которая ведётся в развивающихся странах, будет удвоено со стороны США к 2024 году.