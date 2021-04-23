Ташкент, , 19:38 — REGNUM Узбекистан занял 4 место из 20 стран с наихудшим качеством воздуха, исследование проводилось Йельским центром экологического права и политики в рамках проекта «Индекс экологической эффективности» (EPI), сообщает Репост.уз.

Согласно исследованию, верхнюю часть эко-чарта заняла Дания с EPI оценкой 82,5, как страна, с наиболее чистым воздухом. За Данией следуют Люксембург (82,3), Швейцария (81,5) и Великобритания (81,3).

В двадцатку наиболее экологически чистых стран мира также вошли Франция (80), Австрия (79,6), Финляндия (78,9), Швеция (78,7), Норвегия (77,7), Германия (77,2), Нидерланды (75,3), Япония (75,1), Австралия (74,9), Испания (74,3) и другие.

В нижней части диаграммы находятся Либерия, Мьянма и Афганистан. Соединенные Штаты заняли 24-е место. Кроме этого, Китай опустился вниз и занял 120-е место.

Среди 20 стран с наихудшим качеством воздуха фигурируют Пакистан, Индия, Непал, Узбекистан, Таджикистан, Лесото, Камерун, Монголия, Судан, Афганистан, Гана, Нигерия и подобные.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, в столице Узбекистана и других городах идет постоянная вырубка многолетних деревьев, посаженных в советское время, а также во времена правления российской царской администрации.

Вырубка осуществляется в условиях жаркого, пыльного климата, усугубленного Аральской трагедией.

Из-за высохшего Арала, в последние годы на территории стран Средней Азии в летнее время происходят соляные бури, что самым негативным образом влияет как на здоровье населения, так и на экономики стран региона. Ввиду заноса ветрами на почвы большого количества ядовитой соли с Приаралья сельскохозяйственные земли деградируют, что самым серьезным образом отражается на урожайности.

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