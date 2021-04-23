Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Президент США Джо Байден отправится в Великобританию в преддверии саммита НАТО. Об этом 23 апреля сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Сообщается, что Байден посетит саммит «Большой семёрки» G7, который пройдет с 11 по 13 июня на острове Корнуолл в Великобритании. После этого президент сразу же отправится в Бельгию, где 14 июня примет участие в саммите НАТО.

Напомним, новая администрация Белого дома не посчитала делом первостепенной важности пригласить Россию на саммит (G7) не смотря на то, что экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что для всего мира может стать полезным включение РФ в число полноправных участников «Большой семёрки».