23 апреля 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине обсудили заявление главы украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонида Кравчука о том, что больше он не намерен ехать в Минск на переговоры по Донбассу.

Мирослава Романенко, , 20:28 — REGNUM Глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) бывший президент Украины Леонид Кравчук заявил, что больше не намерен ехать в Минск на переговоры по Донбассу. Об этом политик сказал 23 апреля в эфире украинского «4 канала».

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Отказ почтенного украинского политика ехать в Минск на переговоры по Донбассу обсудили зрители телеканала «112 Украина» в социальной сети Facebook. Многие отметили, что нежелание украинской стороны ехать в белорусскую столицу по надуманным причинам является поводом уклониться от переговоров по Донбассу, и это явно делается не в пользу Украины. Другие отметили, почему раньше в Минске вели переговоры и только сейчас «вдруг прозрели». Были и те, кто порекомендовал Кравчуку отправиться на покой и отойти от политических дел.

«Так к себе зовите или в поле садитесь и договаривайтесь, вам батька ясно сказал: я буду работать и с вами, и с ними. А вы по ходу ни политикой заниматься не умеете, ни страной руководить. А транши просить любой сможет, все равно просящий их отдавать не будет», — отметил Viktor Viktor.

Кравчук. Россия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«При нем мы голодали и хлеб по талонам был!!» — отозвался о Кравчуке Олег Р.

«Кравчуку отдыхать и с правнуками нянчиться, из-за таких решал у нас скоро страны не будет», — добавила Даша З.

«С таким же успехом можете в Киеве сидеть и друг с другом «переговариваться», и так сплошной саботаж! На то это и переговоры, что обе стороны договариваются, забыли уже, как в котлах сидели, свою же армию подставили, теперь права качают!» — отметила Милена В.

«А кто такой Кравчук, что решает такие вопросы?» — задалась вопросом Татьяна Д.

«Похоже, Кравчук решил ещё один срок отмотать. Как видно, править страной — дело нехитрое, погавкал на врагов, похвалил кого надо, закрыл телеканалы, поднял тарифы и все!!! Только ленивый не справится. Прямо шоу. Только за шоу кто-то деньги платит, а здесь всё сам», — добавил Roman R.

Высокие тарифы Иван Шилов © ИА REGNUM

«А что, на переговорах в Минске Белоруссия как-то вмешивалась в эти переговоры? Кстати, самая нейтральная территория, наверное, будет на Луне. Так что там нужно собираться», — посоветовал Артем Б.

«Я так и не понял. Эти переговоры кому нужны? Мне кажется, что Украина находится не в том положении, чтобы кому-то ставить условия… Не страна, а цирк…)))» — отметил Vasyl K.

«Иными словами, Украина выходит из Минских договорённостей, а что взамен, мира не будет?» — задался вопросом Борис К.

«Когда дед на дембель пойдет?» — с иронией спрашивает Сергей Г.

Марс Aynur_zakirov (сс) pixabay.com

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«Это истинное лицо «желающих мира на Донбассе» — поиск поводов, как бы не выполнять Минск 2», — отметил Vladimir V.

«Ну, а раньше почему вели? Пять лет была подневольной России, а теперь прозрели? Это же типичное затягивание переговоров. Также можно интерпретировать, как отказ Украины от переговоров в рамках ТКГ», — подчеркнул Юрий Л.

«А что, территория, на которой ведутся переговоры, может повлиять на их результат?» — спросил Виталий Б.

«Ну и правильно надо на Марсе собраться! Думаю, там уже все свои!!!» — не без иронии отметила Марго В., напоминая о недавнем высказывании Зеленского о роли украинца в разработках NASA.

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Напомним, ранее Кравчук назвал Белоруссию холуем России.