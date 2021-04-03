Киев, , 04:07 — REGNUM Украина является врагом России, считает первый украинский президент Леонид Кравчук. Об этом он заявил 2 апреля в эфире телеканала «Украина».

Экс-глава государства процитировал высказывание писателя Александра Солженицына.

«Как сказал Солженицын, у России нет друзей: у нее есть или враги, или холуи», — отметил политик.

Кравчук обвинил Россию в том, что она якобы не признает независимость Украины и хочет «уничтожить» украинское государство. Он также назвал Белоруссию «холуем» РФ.

«Вот сегодня враг — Украина, а холуй — Белоруссия», — сказал экс-президент.

По мнению Кравчука, доказательством указанного утверждения может быть факт переговоров российского лидера Владимира Путина и белорусского главы Александра Лукашенко, которые состоялись в день телефонной беседы американского и украинского президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта Леонид Кравчук заявил, что, если Россия не признает себя стороной конфликта в Донбассе, то в отношении нее будут предприняты «радикальные шаги». 26 марта первый украинский президент обвинил РФ в ее стремлении «уничтожить» Украину и отметил, что остановить Россию смогут остановить только США.

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