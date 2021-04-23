Мурино, Ленинградская область, , 18:38 — REGNUM С приходом теплого времени года между двумя густонаселёнными пунктами Ленинградской области — новоявленным городом Мурино и поселком Бугры — появляется собственное нерукотворное «море».

Кайтбординг на полях Ленобласти (стоп-кадр с видео) Фото: Роман Попов

На нескольких гектарах бывших совхозных полей, по соседству с которыми и возвели многоэтажные новостройки, застаиваются талые воды, из-за чего чуть ли не единственное место для выгула собак и прогулок местных жителей превращается в место для водных видов спорта.

Прогуливаясь мимо поля, местный житель так впечатлен увиденной лужей, что, оценив ее масштаб с помощью квадрокоптера, решил прокатиться по ней на кайтборде. Благодаря тому, что поле между Воронцовским и Петровским бульварами хорошо продувается ветром, а лужа оказалась глубокой, спортсмену удалось устроить полноценный заплыв.

«Даёшь уроки сёрфинга по физ-ре во всех западномуринских школах! Пусть остальные завидуют», — прокомментировал пользователь Сергей К.

«С таким папой не соскучишься», — отметила пользовательница Ангелина А.

«А говорили, бесплатных спортивных нет…» — заметила Нина В.

«В Мурине полно чудаков», — подытожил Айвар С.