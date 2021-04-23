Ростов-на-Дону, , 18:21 — REGNUM В Ростовской области произошло массовое отравление воспитанников шахтинского детского сада. Пол данному факту возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 23 апреля.

Как полагают следователи, дошкольники отравились 21 апреля. После обеда у 63 детей в возрасте от полутора до семи лет появилась тошнота, диарея и рвота. В настоящее время дети чувствуют себя хорошо.

Следователи осмотрели место происшествия. С участием сотрудника Роспотребнадзора «изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений».

Расследование уголовного дела продолжается.