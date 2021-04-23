Вашингтон, , 20:02 — REGNUM Во время климатического саммита, проходящего 22 и 23 апреля по инициативе Соединенных Штатов, Индия и США заключили соглашение о партнерстве в сфере климата и экологически чистого газа (U.S.-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership). Об этом 23 апреля сообщается на сайте Госдепартамента США.

Соглашение предусматривает двустороннее сотрудничество в текущем десятилетии с целью достижения целей Парижского соглашения.

Отмечается, что Соединенные Штаты и Индия сотрудничали в области экологически чистых технологий и до 2021 года.

Напомним, за последние несколько лет между США и Индией также ускорилось оборонное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году Соединенные Штаты определили Индию в качестве основного оборонного партнера. В том же году обе страны подписали Меморандум о соглашении по логистическому обмену (LEMOA), который позволил им взаимно обслуживать свои логистические потребности. В 2018 году Вашингтон разрешил Индии получить безлицензионный доступ к широкому спектру технологий военного и двойного назначения.