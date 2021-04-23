Ялта, Крым, , 17:49 — REGNUM Восьмилетний мальчик отравился неизвестным веществом в одной из гостиниц Большой Ялты, мальчика госпитализировали. Об этом сообщили 23 апреля в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

По факту отравления ребёнка организована проверка. Предварительно установлено, что мальчик вместе с матерью находился на отдыхе в одной из гостиниц в Ялте.

«Утром 21 апреля ребенок употребил неизвестное вещество, которое находилось в номере гостиницы, где отдыхала семья. Ребенок был госпитализирован в учреждение здравоохранения», — сообщили в прокуратуре.

Прокуроры намерены установить причины инцидента, дать оценку действиям персонала гостиничного комплекса в части безопасности предоставления услуг по размещению отдыхающих. Будет проверено также исполнение родителями обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка.