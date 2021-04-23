Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Президент США Джо Байден заявил о готовности поднять налоги для богатых почти в два раза, сообщает 23 апреля CNN.

Байден уточнил, что планирует поднять налоги на 39,6% для граждан, зарабатывающих больше $400 тысяч в год. Глава государства пояснил, что пришло время для того, чтобы богатые выполняли свою долю существующих экономических обязанностей.

Байден добавил, что облагать дополнительными налогами предприятия, зарабатывающие «огромные суммы», является разумным решением. При этом Байден заметил, что новых налогов для тех, кто зарабатывает меньше $400 тыс., вводиться не будет.

Напомним, что на данный момент налоговая ставка для граждан США, зарабатывающих более $1млн, составляет 20%.